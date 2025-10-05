«Обрывают игру свистками, второй гол забит с фолом». Адиев — о поражении от «Рубина» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскритиковал судейство после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 11‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

— Один голевой момент за 90 минут. Не кажется ли это мало?

— Возможно, мало, возможно, много, но когда тебе обрывают игру судейскими свистками, наверное, больше мы и не можем создать.

— Хотелось бы, чтобы прокомментировали момент с первым голом — что случилось с обороной?

— А давайте прокомментируем второй, когда с фолом отобрали мяч и нам забили гол, — заявил Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке. В активе самарцев 12 очков в 11 встречах.