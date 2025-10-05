Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Обрывают игру свистками, второй гол забит с фолом». Адиев — о поражении от «Рубина» в РПЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскритиковал судейство после поражения от «Рубина» (0:2) в матче 11‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

— Один голевой момент за 90 минут. Не кажется ли это мало?
— Возможно, мало, возможно, много, но когда тебе обрывают игру судейскими свистками, наверное, больше мы и не можем создать.

— Хотелось бы, чтобы прокомментировали момент с первым голом — что случилось с обороной?
— А давайте прокомментируем второй, когда с фолом отобрали мяч и нам забили гол, — заявил Адиев в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» довёл количество набранных в сезоне очков до 18 и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке. В активе самарцев 12 очков в 11 встречах.

