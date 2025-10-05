Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола Испании отреагировали на конфликт «Барселоны» и сборной из-за Ямаля

В Федерации футбола Испании отреагировали на конфликт «Барселоны» и сборной из-за Ямаля
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан высказался о напряжённости между национальной командой и «Барселоной» из-за ситуации с нападающим сине-гранатовых Ламином Ямалем.

После сентябрьских матчей сборных главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик заявил, что «Фурия Роха» не заботится о футболистах. Немецкому специалисту не понравилось, что Ямаль был задействован в играх национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.

Также СМИ сообщали, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал Ямаля в сборную на октябрьские матчи, несмотря на просьбу игрока не делать этого из-за проблем со здоровьем.

«Барселона» — великий клуб, и мы координируем свои действия с ними. Мы не должны придавать большого значения такого рода шуму и спорам, нужно справедливо оценивать ситуацию.

Если есть медицинское заключение, то всё должно оцениваться должным образом. Важно, что Испания занимает первое место в мировом рейтинге мужских и женских сборных. Мне нравится, когда есть хорошая атмосфера и мир», – приводит слова Лусана Cadena SER.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
AS: де ла Фуэнте решил, что раз Ямаль с болями играет за клуб, сможет и за сборную

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android