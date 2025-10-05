В Федерации футбола Испании отреагировали на конфликт «Барселоны» и сборной из-за Ямаля

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан высказался о напряжённости между национальной командой и «Барселоной» из-за ситуации с нападающим сине-гранатовых Ламином Ямалем.
После сентябрьских матчей сборных главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик заявил, что «Фурия Роха» не заботится о футболистах. Немецкому специалисту не понравилось, что Ямаль был задействован в играх национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.
Также СМИ сообщали, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал Ямаля в сборную на октябрьские матчи, несмотря на просьбу игрока не делать этого из-за проблем со здоровьем.
«Барселона» — великий клуб, и мы координируем свои действия с ними. Мы не должны придавать большого значения такого рода шуму и спорам, нужно справедливо оценивать ситуацию.
Если есть медицинское заключение, то всё должно оцениваться должным образом. Важно, что Испания занимает первое место в мировом рейтинге мужских и женских сборных. Мне нравится, когда есть хорошая атмосфера и мир», – приводит слова Лусана Cadena SER.
