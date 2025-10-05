«Это начало взлёта». Адиев — о третьем подряд поражении «Крыльев Советов» в РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о серии самарцев из трёх поражений в Мир Российской Премьер-Лиге. В 11-м туре РПЛ команда уступила казанскому «Рубину» (0:2). Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

— Третий матч подряд в чемпионате проигрываете. Это начало какого‑то кризиса?

— Это начало взлёта, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

В 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» уступили дома московскому «Динамо» (2:3). Туром ранее подопечные Магомеда Адиева проиграли на выезде «Спартаку» (1:2). В 12-м туре РПЛ «Крылья» примут на своём поле «Оренбург». Встреча состоится после паузы на игры сборных.