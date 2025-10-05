Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это начало взлёта». Адиев — о третьем подряд поражении «Крыльев Советов» в РПЛ

«Это начало взлёта». Адиев — о третьем подряд поражении «Крыльев Советов» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о серии самарцев из трёх поражений в Мир Российской Премьер-Лиге. В 11-м туре РПЛ команда уступила казанскому «Рубину» (0:2). Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19'     2:0 Ходжа – 53'    

— Третий матч подряд в чемпионате проигрываете. Это начало какого‑то кризиса?
— Это начало взлёта, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

В 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» уступили дома московскому «Динамо» (2:3). Туром ранее подопечные Магомеда Адиева проиграли на выезде «Спартаку» (1:2). В 12-м туре РПЛ «Крылья» примут на своём поле «Оренбург». Встреча состоится после паузы на игры сборных.

Материалы по теме
«Рубин» влетел в топ-6! «Крылья» приговорили ужасный «привоз» и топ-сейв соперника. Видео
«Рубин» влетел в топ-6! «Крылья» приговорили ужасный «привоз» и топ-сейв соперника. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android