«Ростов» победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Сулейманова на 84-й минуте

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 84-й минуте нападающий Тимур Сулейманов забил победный гол «Ростова» в игре. Футболист вышел на поле на 82-й минуте.

После 11 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

