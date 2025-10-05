Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Ростов, результат матча 5 октября 2025, счет 0:1, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Ростов» победил «Оренбург» в матче РПЛ благодаря голу Сулейманова на 84-й минуте
Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 84'    

На 84-й минуте нападающий Тимур Сулейманов забил победный гол «Ростова» в игре. Футболист вышел на поле на 82-й минуте.

После 11 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Ростов» всё-таки забил «Оренбургу»! Всё решила замена Альбы. LIVE
Самые титулованные футбольные клубы России:

