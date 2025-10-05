«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расистские действия в адрес Ндонга

«Ахмат» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с конфликтом, произошедшим между защитником грозненской команды Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

«На 81-й минуте матча 11-го тура РПЛ между командами «Краснодар» – «Ахмат» наш сенегальский защитник, Усман Ндонг, подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр встречи, который находился в десятках метрах от ситуации, удалил Усмана Ндонга, показав прямую красную карточку. На видеоповторах очевидно, что Сперцян провоцирует Ндонга, подходит к нему и высказывает. Со слов нашего футболиста, игрок «Краснодара» оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма.

К сожалению, должны констатировать, что это не первый случай, когда в матчах с «Краснодаром» футболисты нашей команды подвергаются расизму. В 2017 году в очной игре команд в Грозном футболист «Краснодара» Павел Мамаев оскорбил игрока команды «Ахмат» Родолфо, назвав обезьяной. Тогда клуб, имея добрые отношения с руководством «Краснодара», принял извинения клуба и самого игрока.

Для нашей команды, в которой плечом к плечу играют представители разных национальностей и культур, принципы уважения и равенства являются неизменными. Оскорбление человеческого достоинства по расовому признаку — это удар не только по конкретному футболисту, но и по фундаментальным ценностям всего спортивного сообщества. В составе Российской Премьер-Лиги нет ни одного клуба, в котором бы не играли легионеры. Футболисты из разных стран вносят неоценимый вклад в спортивный принцип и украшают наш футбол. Достаточно взглянуть на заявку самого «Краснодара» на сезон, в которой числятся тринадцать легионеров. Поступок Сперцяна, являющегося частью такой мультикультурной футбольной семьи, не поддаётся никакому разумному объяснению и должен быть осуждён.

Футбольный клуб «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского футбольного союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — написано в заявлении «Ахмата» на официальном сайте.

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

