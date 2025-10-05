Представитель Худякова рассказал о восстановлении вратаря после падения с велосипеда

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова, рассказал, как проходит восстановление российского вратаря после падения с велосипеда. 21-летний игрок травмировал руку летом текущего года.

«Пока нет информации по Даниилу. Я должен был позавчера выйти на связь с руководством клуба, но пока не отвечают. Точной информации нет, но сам Даниил чувствует себя хорошо. Говорит, что уже восстановился. Но надо поговорить с врачами», — сказал Кузьмичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Даниил Худяков перебрался в «Штурм» из московского «Локомотива» летом 2024 года. После травмы россиянина команда арендовала до конца декабря голкипера «Фиорентины» Оливера Кристенсена. Возвращение Худякова ожидалось ближе ко второй части сезона.