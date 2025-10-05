Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь ЦСКА Тороп: новички могут ещё лучше, но каждому нужно своё время на адаптацию

Вратарь ЦСКА Тороп: новички могут ещё лучше, но каждому нужно своё время на адаптацию
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, с кем больше всего взаимодействует из летних приобретений армейцев, а также заявил, что новичкам ещё предстоит привыкнуть к команде.

«Среди новичков я больше взаимодействую с обороной, с Жоао Виктором. Все новички адаптируются. Уверен, что могут ещё лучше, чтобы выдавать максимум. Может быть, адаптация ещё есть. Каждому нужно своё время. Адаптация — это абсолютно нормально», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Минувшим летом состав ЦСКА пополнили восемь новых футболистов. Защитник Жоао Виктор перебрался из клуба «Васко да Гама», выступающего в бразильской Серии А.

Материалы по теме
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА
Эксклюзив
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android