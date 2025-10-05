Вратарь ЦСКА Тороп: новички могут ещё лучше, но каждому нужно своё время на адаптацию

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп рассказал, с кем больше всего взаимодействует из летних приобретений армейцев, а также заявил, что новичкам ещё предстоит привыкнуть к команде.

«Среди новичков я больше взаимодействую с обороной, с Жоао Виктором. Все новички адаптируются. Уверен, что могут ещё лучше, чтобы выдавать максимум. Может быть, адаптация ещё есть. Каждому нужно своё время. Адаптация — это абсолютно нормально», — сказал Тороп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Минувшим летом состав ЦСКА пополнили восемь новых футболистов. Защитник Жоао Виктор перебрался из клуба «Васко да Гама», выступающего в бразильской Серии А.