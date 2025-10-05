Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Футбол Новости

Канчельскис: Умяров заслужил место в сборной России, но туда можно вызывать любого игрока

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на включение полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

«Умяров заслужил место в сборной России. К нему вопросов и претензий нет. Однако сейчас в национальную команду можно вызывать любого футболиста, потому что лет шесть-восемь мы не будем принимать участие в крупных международных турнирах. Можно вызывать любого игрока и смотреть его. Но Наиль действительно заслужил вызов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Наиль Умяров принял участие в 12 матчах за «Спартак» во всех турнирах и оформил три результативные передачи. Ранее 25-летний опорник за национальную команду не играл.

