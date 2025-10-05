Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: журналистку залила дождевальная машина перед матчем «Оренбурга» с «Ростовом»

Фото: журналистку залила дождевальная машина перед матчем «Оренбурга» с «Ростовом»
Комментарии

Журналистка Анастасия Климкина попала под мощный напор воды из дождевальной машины на стадионе «Газовик» в Оренбурге перед матчем местной команды с «Ростовом» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

После 10 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). В следующем туре РПЛ команда Владимира Слишковича встретится с «Крыльями Советов» (18 октября), а ростовчане в этот же день сыграют со «Спартаком».

Материалы по теме
«Оренбург» рвётся из зоны стыков и бьётся с «Ростовом»! Победит ли Слишкович? LIVE
Live
«Оренбург» рвётся из зоны стыков и бьётся с «Ростовом»! Победит ли Слишкович? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android