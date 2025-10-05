Фото: журналистку залила дождевальная машина перед матчем «Оренбурга» с «Ростовом»

Журналистка Анастасия Климкина попала под мощный напор воды из дождевальной машины на стадионе «Газовик» в Оренбурге перед матчем местной команды с «Ростовом» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 10 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0). В следующем туре РПЛ команда Владимира Слишковича встретится с «Крыльями Советов» (18 октября), а ростовчане в этот же день сыграют со «Спартаком».

