Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Израиля отреагировали на слухи о приглашении Хайкина в команду

В сборной Израиля отреагировали на слухи о приглашении Хайкина в команду
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба ассоциации футбола Израиля прокомментировала информацию СМИ об интересе в приглашении российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в национальную команду на основании наличия у него израильского гражданства.

«Информация о том, что Израиль может предложить Никите Хайкину выступать за нашу национальную сборную, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем этот вариант», — сказали Sport24 в пресс-службе ассоциации футбола Израиля.

Хайкин провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Будё-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Сборная Израиля заинтересована в приглашении Никиты Хайкина в национальную команду — Walla

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android