В сборной Израиля отреагировали на слухи о приглашении Хайкина в команду

Пресс-служба ассоциации футбола Израиля прокомментировала информацию СМИ об интересе в приглашении российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в национальную команду на основании наличия у него израильского гражданства.

«Информация о том, что Израиль может предложить Никите Хайкину выступать за нашу национальную сборную, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем этот вариант», — сказали Sport24 в пресс-службе ассоциации футбола Израиля.

Хайкин провёл два матча за молодёжную сборную России, а также вызывался в состав взрослой команды, однако не принял участия ни в одной встрече.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Будё-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

