ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Самуэль Жиго на русском языке записал обращение к фанатам «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Самуэль Жиго на русском языке записал обращение к фанатам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго на русском языке записал обращение к болельщикам красно-белых перед их матчем с ЦСКА в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 5 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Всем привет, фанаты «Спартака». Сегодня это наше дерби. Только победа. Удачи вам и вперёд, «Спартак», — сказал Жиго.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Спартак» Москва.

Матч между командами пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Французский футболист являлся игроком «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период Жиго принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. В московском клубе защитник выиграл Фонбет Кубок России.

