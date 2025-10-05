Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: сейчас неправильно вызывать Захаряна в сборную России

Андрей Канчельскис: сейчас неправильно вызывать Захаряна в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о невключении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре. Ранее футболист попал в расширенный список национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Захарян травматичный футболист, а в сборную нужно приезжать готовым на все сто процентов. Если игрок не готов, лучше не приезжать. Я это знаю по себе, когда совершил ошибку, поехав в национальную команду. Мы играли отборочные матчи, и я приехал неготовым из «Фиорентины», что было моей большой ошибкой. Но меня попросил приехать Борис Петрович Игнатьев, я получил травму и выбыл на полгода. В данный момент вызывать Арсена в сборную России на товарищеские матчи неправильно и нецелесообразно. Пускай он вылечится в клубе на все сто процентов и потом приедет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в двух матчах, проведя суммарно 48 минут на поле. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за повреждений.

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC
Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android