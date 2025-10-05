Андрей Канчельскис: сейчас неправильно вызывать Захаряна в сборную России

Российский тренер Андрей Канчельскис высказался о невключении полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре. Ранее футболист попал в расширенный список национальной команды.

«Захарян травматичный футболист, а в сборную нужно приезжать готовым на все сто процентов. Если игрок не готов, лучше не приезжать. Я это знаю по себе, когда совершил ошибку, поехав в национальную команду. Мы играли отборочные матчи, и я приехал неготовым из «Фиорентины», что было моей большой ошибкой. Но меня попросил приехать Борис Петрович Игнатьев, я получил травму и выбыл на полгода. В данный момент вызывать Арсена в сборную России на товарищеские матчи неправильно и нецелесообразно. Пускай он вылечится в клубе на все сто процентов и потом приедет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги Арсен Захарян принял участие в двух матчах, проведя суммарно 48 минут на поле. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за повреждений.