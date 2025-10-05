«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Стоич, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Мухин, Ежов, Зиньковский, Комано, Ильин.

«Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ивлев, Царукян, Босельи, Олусегун.

После 10 туров сезона-2025/2026 «Сочи» и «Пари НН» занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке с шестью набранными очками. «Сочи» занимает 16-е место в чемпионате. У команды всего два очка после завершения трети сезона.