ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Канчельскис — о матче «Динамо» — «Локомотив»: восемь голов на таком уровне слишком много

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (3:5) в 11-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Кого-то матч между «Динамо» и «Локомотивом» порадовал, а кого-то нет. Восемь голов на таком уровне слишком много, но для болельщиков — великолепно. Мы же всегда говорим, что играем для болельщиков. Дальше надо следить за обеими командами. Я бы не сказал, что «Локомотив» обыграл лидера, ведь «Динамо» находится на восьмом месте.

Если бы железнодорожники обыграли с таким счётом ЦСКА, «Краснодар» или «Зенит», тогда можно было бы о чём-то говорить. «Локомотив» всегда хорошо начинает сезон, но важно не то, как начал, а как закончил», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

