Канчельскис — о матче «Динамо» — «Локомотив»: восемь голов на таком уровне слишком много

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче между московскими «Динамо» и «Локомотивом» (3:5) в 11-м туре Мир РПЛ.
«Кого-то матч между «Динамо» и «Локомотивом» порадовал, а кого-то нет. Восемь голов на таком уровне слишком много, но для болельщиков — великолепно. Мы же всегда говорим, что играем для болельщиков. Дальше надо следить за обеими командами. Я бы не сказал, что «Локомотив» обыграл лидера, ведь «Динамо» находится на восьмом месте.
Если бы железнодорожники обыграли с таким счётом ЦСКА, «Краснодар» или «Зенит», тогда можно было бы о чём-то говорить. «Локомотив» всегда хорошо начинает сезон, но важно не то, как начал, а как закончил», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Самые титулованные футбольные клубы России:
