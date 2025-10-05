«А кто не хочет заполучить Эрлинга?» Гвардиола — об интересе «Барселоны» к Холанду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию СМИ о желании президента «Барселоны» Жоана Лапорты подписать форварда «горожан» Эрлинга Холанда.

«Думаю, Эрлинг не настолько глуп, чтобы подписывать то, чего он не хочет выполнять (в январе футболист продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. — Прим. «Чемпионата»). Но это футбол, кто знает, что может случиться. Никто не знает.

Назовите мне хоть один клуб, который не мечтал бы заполучить Эрлинга Холанда. Я понимаю, что «Барселона» мечтает об Эрлинге, как и все команды мира. Если бы Эрлинга не было в «Манчестер Сити», то мы бы тоже мечтали о таком футболисте.

Честно говоря, не знаю, что будет дальше. Знаю, что у него долгосрочный контракт. Думаю, что он отлично справляется и забивает много голов. Команда очень помогает Эрлингу и предоставляет ему много возможностей, чтобы забивать», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

