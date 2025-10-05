Скидки
Главная Футбол Новости

Агкацев — рекордсмен по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года

Агкацев — рекордсмен по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил шесть из девяти пенальти в Мир Российской Премьер-Лиге. Это рекордный процент отбитых 11-метровых ударов в РПЛ за время сбора статистики, ведущейся с 2009 года. При этом учитывались показатели только тех голкиперов, в ворота которых били больше пяти раз с «точки». Об этом сообщает телеграм-канал «Мяч Ru» совместно с Opta.

В субботу, 4 октября, Агкацев справился с ударом с пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

Топ-5 вратарей по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года:

  1. Станислав Агкацев — 67% (6 из 9).
  2. Андрей Дикань — 50% (8 из 16).
  3. Богдан Москвичёв — 43% (3 из 7).
  4. Евгений Фролов — 42% (5 из 12).
  5. Юрий Лодыгин — 38% (3 из 8).
