Агкацев — рекордсмен по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил шесть из девяти пенальти в Мир Российской Премьер-Лиге. Это рекордный процент отбитых 11-метровых ударов в РПЛ за время сбора статистики, ведущейся с 2009 года. При этом учитывались показатели только тех голкиперов, в ворота которых били больше пяти раз с «точки». Об этом сообщает телеграм-канал «Мяч Ru» совместно с Opta.
В субботу, 4 октября, Агкацев справился с ударом с пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15' 2:0 Коста – 31'
Удаления: нет / Ндонг – 85'
Топ-5 вратарей по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года:
- Станислав Агкацев — 67% (6 из 9).
- Андрей Дикань — 50% (8 из 16).
- Богдан Москвичёв — 43% (3 из 7).
- Евгений Фролов — 42% (5 из 12).
- Юрий Лодыгин — 38% (3 из 8).
Самые титулованные футбольные клубы России:
