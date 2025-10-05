Агкацев — рекордсмен по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил шесть из девяти пенальти в Мир Российской Премьер-Лиге. Это рекордный процент отбитых 11-метровых ударов в РПЛ за время сбора статистики, ведущейся с 2009 года. При этом учитывались показатели только тех голкиперов, в ворота которых били больше пяти раз с «точки». Об этом сообщает телеграм-канал «Мяч Ru» совместно с Opta.

В субботу, 4 октября, Агкацев справился с ударом с пенальти в матче 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

Топ-5 вратарей по проценту отражённых пенальти в РПЛ с 2009 года:

Станислав Агкацев — 67% (6 из 9). Андрей Дикань — 50% (8 из 16). Богдан Москвичёв — 43% (3 из 7). Евгений Фролов — 42% (5 из 12). Юрий Лодыгин — 38% (3 из 8).

Материалы по теме Экс-голкипер «Краснодара» Синицын сделал выбор между Сафоновым и Агкацевым

Самые титулованные футбольные клубы России: