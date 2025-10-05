«Почему каждую идею вы принимаете в штыки?» Мажич — о рукопожатиях судей и тренеров в РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о нововведении, согласно которому арбитры и главные тренеры команд Мир Российской Премьер-Лиги обмениваются рукопожатиями перед матчами.

— С нового сезона появилась практика приветствия арбитров и тренеров команд. Вроде бы должно улучшить отношения между ними, но на деле тот же Станкович после рукопожатия атакует судей и матерится на них. Получается, акция не работает.

— Почему мы должны отменять эту практику из-за одного-двух случаев? Судья и тренеры желают друг другу удачи. Почему надо отменять эту практику? Невозможно предугадать, каким будет поведение тренера.

— В чем смысл этой акции? Повысить лояльность тренеров?

— Просто уважение, пожелание друг другу удачи. Такое есть, например, во Франции. Почему каждую новую идею вы принимаете в штыки, критически? Никто из тренеров не отказывается пожать руку, все с уважением, — приводит слова Мажича «РБ Спорт».