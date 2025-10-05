Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему каждую идею вы принимаете в штыки?» Мажич — о рукопожатиях судей и тренеров в РПЛ

«Почему каждую идею вы принимаете в штыки?» Мажич — о рукопожатиях судей и тренеров в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич высказался о нововведении, согласно которому арбитры и главные тренеры команд Мир Российской Премьер-Лиги обмениваются рукопожатиями перед матчами.

— С нового сезона появилась практика приветствия арбитров и тренеров команд. Вроде бы должно улучшить отношения между ними, но на деле тот же Станкович после рукопожатия атакует судей и матерится на них. Получается, акция не работает.
— Почему мы должны отменять эту практику из-за одного-двух случаев? Судья и тренеры желают друг другу удачи. Почему надо отменять эту практику? Невозможно предугадать, каким будет поведение тренера.

— В чем смысл этой акции? Повысить лояльность тренеров?
— Просто уважение, пожелание друг другу удачи. Такое есть, например, во Франции. Почему каждую новую идею вы принимаете в штыки, критически? Никто из тренеров не отказывается пожать руку, все с уважением, — приводит слова Мажича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Без Станковича арбитрам стало спокойнее». Разбор судейства в 10-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android