«Эксперты хотят сразу дать комментарий, показывая — я жив». Мажич — о критике судейства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич ответил на критику арбитров Мир Российской Премьер-Лиги и Экспертно-судейской комиссии РФС со стороны футбольного сообщества.

— Сейчас достаточно много критики решений ЭСК и арбитров. Владимир Быстров говорит о смехопанораме, Сергей Семак об отдельном виде искусства. Как оцените уровень экспертного сообщества в России?

— Должен честно сказать — не смотрю комментарии экспертов по судейству на ТВ и в интернете. Мы знаем о проблемах и концентрируемся на их решении. Что касается экзаменов, то перед сезоном мы отправили материалы в клубы. Потом судейский департамент спрашивает — вы посмотрели презентацию по судейским трактовкам? Ответ — нет. Но мы встречались с клубами, комментаторами, журналистами, объясняли трактовки. Но нужно понимать, что клубы или эксперты не будут знать правила так, как знает арбитр — это его ремесло.

Кто-то из экспертов хочет сразу дать комментарий, показывая — я здесь, я жив. Не хочу это комментировать, не считаю важным. Не смотрю газеты — разве там есть что-то позитивное про судей? А вступать в дискуссию не буду. Не играю в это. Регламент УЕФА очень понятный. Когда вы работаете на УЕФА или ФИФА, не сможете публично критиковать арбитра. Когда я хочу комментировать матчи чемпионата мира и Европы, должен спрашивать разрешения у УЕФА и ФИФА. Мне говорят — нельзя, такой регламент. Мы не говорим о том, каким ты был в прошлом арбитром, надо говорить — кто ты сейчас, — приводит слова Мажича «РБ Спорт».