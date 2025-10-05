Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гришин: ЦСКА должен победить «Спартак», у армейцев лучшая оборона в РПЛ

Гришин: ЦСКА должен победить «Спартак», у армейцев лучшая оборона в РПЛ
Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем дерби, в котором армейцы встретятся со «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт сегодня, 5 октября. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Ожидания от дерби самые хорошие. Две команды играют в атаку. Думаю, сегодня будет голевая игра. Зрителям должно понравиться — будут полные трибуны, все билеты проданы. У «Спартака» хорошая атака, у ЦСКА лучшая оборона в РПЛ. Будет хорошее противостояние.

Мой прогноз — ЦСКА выиграет 2:1. Объясню свою позицию: ЦСКА может не пропустить, потому что у них лучшая оборона, а «Спартак» пропускает практически в каждой игре. Армейцы должны победить, тем более преимущество своего поля никто не отменял», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

