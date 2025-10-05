Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Борис Игнатьев назвал преимущество ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Борис Игнатьев назвал преимущество ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
«Многие скажут, что у ЦСКА есть преимущество перед «Спартаком» по месту в таблице, по игре. Я тоже им отдаю предпочтение. Армейцы более сбалансированы в обороне, у них хороший центр поля, все полузащитники — кандидаты в сборную России. Но надо помнить, что у дерби свои законы. На протяжении долгих лет у обеих команд есть задача добиться победы в этом матче, какое место бы они ни занимали.

У «Спартака» тоже хорошая средняя линия, есть хорошие игроки в атаке. Но важно, как команда сработает в обороне. В «Спартаке» нет российских игроков такого уровня, которые есть у ЦСКА, поэтому на первый план выходят иностранцы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

