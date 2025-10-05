Борис Игнатьев назвал преимущество ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед дерби между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Многие скажут, что у ЦСКА есть преимущество перед «Спартаком» по месту в таблице, по игре. Я тоже им отдаю предпочтение. Армейцы более сбалансированы в обороне, у них хороший центр поля, все полузащитники — кандидаты в сборную России. Но надо помнить, что у дерби свои законы. На протяжении долгих лет у обеих команд есть задача добиться победы в этом матче, какое место бы они ни занимали.

У «Спартака» тоже хорошая средняя линия, есть хорошие игроки в атаке. Но важно, как команда сработает в обороне. В «Спартаке» нет российских игроков такого уровня, которые есть у ЦСКА, поэтому на первый план выходят иностранцы», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.