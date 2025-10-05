Кузяев получил сотрясение головного мозга и перелом носа в матче с «Крыльями Советов»

«Рубин» в телеграм-канале проинформировал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, получившего повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Казанская команда одержала победу со счётом 2:0.

«Вчера в первом тайме матча с «Крыльями Советов» наш полузащитник получил сотрясение головного мозга и перелом носа. Сейчас с игроком всё в порядке, его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей клуба. Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Далер!» — написано в сообщении «Рубина».

Кузяев стал футболистом казанской команды в конце сентября 2025 года. Матч с «Крыльями Советов» стал третьим для полузащитника за «Рубин».

