Кузяев получил сотрясение головного мозга и перелом носа в матче с «Крыльями Советов»
«Рубин» в телеграм-канале проинформировал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, получившего повреждение после столкновения с игроком «Крыльев Советов» Михайло Баньяцем в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Казанская команда одержала победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Арройо – 19' 2:0 Ходжа – 53'
«Вчера в первом тайме матча с «Крыльями Советов» наш полузащитник получил сотрясение головного мозга и перелом носа. Сейчас с игроком всё в порядке, его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей клуба. Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Далер!» — написано в сообщении «Рубина».
Кузяев стал футболистом казанской команды в конце сентября 2025 года. Матч с «Крыльями Советов» стал третьим для полузащитника за «Рубин».
