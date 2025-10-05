Мостовой: фаворита в дерби ЦСКА — «Спартак» нет, может произойти всё что угодно

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем дерби, в котором армейцы встретятся со «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт сегодня, 5 октября. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Фаворита нет, проглядывается ничейный результат. Но вчера у меня тоже проглядывалась ничья — 1:1, например, или максимум 2:2, а произошло 3:5. Сегодня всё тоже может произойти в разных сценариях. Тут бесполезно делать прогноз. Футбол — это не наука. Как после вчерашнего матча «Динамо» — «Локомотив» делать прогноз на дерби? Может произойти всё что угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В субботу, 4 октября, «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу железнодорожников.