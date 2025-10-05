Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: фаворита в дерби ЦСКА — «Спартак» нет, может произойти всё что угодно

Мостовой: фаворита в дерби ЦСКА — «Спартак» нет, может произойти всё что угодно
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем дерби, в котором армейцы встретятся со «Спартаком» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт сегодня, 5 октября. Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита нет, проглядывается ничейный результат. Но вчера у меня тоже проглядывалась ничья — 1:1, например, или максимум 2:2, а произошло 3:5. Сегодня всё тоже может произойти в разных сценариях. Тут бесполезно делать прогноз. Футбол — это не наука. Как после вчерашнего матча «Динамо» — «Локомотив» делать прогноз на дерби? Может произойти всё что угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В субботу, 4 октября, «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в московском дерби в рамках 11-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу железнодорожников.

Материалы по теме
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android