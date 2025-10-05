MEN: саудовцы могут вновь вернуться за Фернандешем в январе, ему готовы платить £ 33 млн

Саудовские клубы, скорее всего, попытаются вновь приобрести полузащитника и капитана «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в январе. Они готовы предложить 31-летнему футболисту зарплату в размере £ 700 тыс. в неделю (£ 33,6 млн в год), что более чем в два раза превышает его нынешний оклад. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Минувшим летом в СМИ появлялась информация, что «красные дьяволы» отклонили предложение саудовского «Аль-Хиляля» о покупке Фернандеша в размере £ 100 млн.

Полузащитник выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с зимы 2020 года. За этот период Бруну принял участие в 298 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 100 голами и 86 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

