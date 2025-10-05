«Сочи» — «Пари НН»: Ильин вывел хозяев вперёд дебютным голом за новый клуб на 35-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв из Москвы. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Сочи». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте новичок «Сочи» Владимир Ильин открыл счёт в матче. Этот гол стал для форварда первым в новой команде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 10 туров сезона-2025/2026 «Сочи» и «Пари НН» занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке с шестью набранными очками. «Сочи» занимает 16-е место в чемпионате. У команды всего два очка после завершения трети сезона.