Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин: матч «Динамо» — «Локомотив» — это фейерверк и украшение чемпионата

Гришин: матч «Динамо» — «Локомотив» — это фейерверк и украшение чемпионата
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Матч «Динамо» — «Локомотив» был игрой для зрителя. Это просто фейерверк, я думаю, что такие матчи — это украшение нашего чемпионата. Лучше, чтобы были такие результаты — 3:5, чем скучные 0:0. Для болельщиков это суперматч. Но для тренеров и аналитиков это полный провал обеих команд в обороне. Получился мегасуперматч. Мне очень понравился», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 11 матчей сезона-2025/2025 у «Локо» 23 набранных очка (шесть побед, пять ничьих). Столько же очков в активе действующего чемпиона страны «Краснодара».

Материалы по теме
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Видео
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android