Гришин: матч «Динамо» — «Локомотив» — это фейерверк и украшение чемпионата

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от победы «Локомотива» над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
«Матч «Динамо» — «Локомотив» был игрой для зрителя. Это просто фейерверк, я думаю, что такие матчи — это украшение нашего чемпионата. Лучше, чтобы были такие результаты — 3:5, чем скучные 0:0. Для болельщиков это суперматч. Но для тренеров и аналитиков это полный провал обеих команд в обороне. Получился мегасуперматч. Мне очень понравился», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
После 11 матчей сезона-2025/2025 у «Локо» 23 набранных очка (шесть побед, пять ничьих). Столько же очков в активе действующего чемпиона страны «Краснодара».
- 5 октября 2025
