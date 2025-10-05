Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга»

Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга»
Комментарии

Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга». Об этом проинформировал телеграм-канал клуба.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место. Всего под руководством 42-летнего специалиста команда провела 36 игр во всех турнирах, в которых она восемь раз победила, семь раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение.

Слишкович являлся ассистентом тренера в московском «Спартаке» с 2022 по 2024 год. С апреля по май 2024 года он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

Материалы по теме
Черчесов — после 0:1 от «Оренбурга»: сказал Слишковичу — не надо столько лежать на поле

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android