Боснийский специалист Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга». Об этом проинформировал телеграм-канал клуба.

Слишкович возглавлял команду из Оренбурга с октября 2024 года. После 11 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал семь очков и на текущий момент занимает 14-е место. Всего под руководством 42-летнего специалиста команда провела 36 игр во всех турнирах, в которых она восемь раз победила, семь раз сыграла вничью и 20 раз потерпела поражение.

Слишкович являлся ассистентом тренера в московском «Спартаке» с 2022 по 2024 год. С апреля по май 2024 года он занимал должность исполняющего обязанности главного тренера красно-белых.

