Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол — Арсенал Тула, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:1, 13-й тур Первой лиги 2025/2026

«Сокол» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победитель в игре выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

Россия — Лига PARI . 13-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Мухин – 13'     1:1 Пенчиков – 53'    

На 13-й минуте полузащитник «Сокола» Антон Мухин открыл счёт в матче. На 53-й минуте защитник гостей Даниил Пенчиков восстановил равенство в счёте.

Тульский «Арсенал» набрал 15-е очко в сезоне. «Канониры» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «Сокола» теперь девять набранных очков. Саратовская команда занимает 16-е место в таблице Первой лиги.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC
Топ-события воскресенья: ЦСКА — «Спартак» в РПЛ, хоккей, гонка Ф-1 и горячий вечер UFC
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android