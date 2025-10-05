«Сокол» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в 13-м туре Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Победитель в игре выявлен не был, итоговый счёт — 1:1.

На 13-й минуте полузащитник «Сокола» Антон Мухин открыл счёт в матче. На 53-й минуте защитник гостей Даниил Пенчиков восстановил равенство в счёте.

Тульский «Арсенал» набрал 15-е очко в сезоне. «Канониры» располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «Сокола» теперь девять набранных очков. Саратовская команда занимает 16-е место в таблице Первой лиги.