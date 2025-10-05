Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» — Caught Offside

«Бавария» связалась с представителями правого защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера. Также интерес к футболисту проявляет другой топ-клуб, название которого не раскрывается. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, крайне маловероятно, что нидерландский игрок перейдёт в мюнхенский клуб, поскольку он хочет продолжить карьеру в стане «канониров». «Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Тимбером, заканчивающегося летом 2028 года.

Защитник выступает за лондонскую команду с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

