Главная Футбол Новости

Балтика — Динамо Махачкала: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 19:00

«Балтика» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
После 10 матчей чемпионата России калининградская команда набрала 17 очков и занимает седьмое место. Махачкалинский клуб заработал 10 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Андрея Талалаева уступила ЦСКА со счётом 0:1, а подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью с «Сочи» (0:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
