Мануэль Нойер повторил рекорд Томаса Мюллера по победам в Бундеслиге
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сравнялся со своим бывшим одноклубником нападающим Томасом Мюллером, ныне выступающим за канадский «Ванкувер Уайткэпс», по количеству побед в матчах немецкой Бундеслиги. Оба футболиста приняли участие в 362 играх, в которых триумфатором становилась их команда. Это рекорд Бундеслиги.
Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Диас – 1' 0:2 Кейн – 27' 0:3 Диас – 84'
На его установление у Мюллера ушло 503 матча, Нойеру потребовалось 529. Сравнялся с бывшим одноклубником вратарь в матче «Баварии» с «Айнтрахтом» (3:0) в 6-м туре.
Нойер может установить новый рекорд уже в следующем матче «Баварии» в Бундеслиге, где рекордмайстер сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдёт 18 октября и начнётся в 19:30 по московскому времени.
