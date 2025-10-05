Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гришин: «Акрон» — заколдованная команда для «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче 11-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Зенитом», закончившемся со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Ничья с «Акроном» — неприемлемый результат для «Зенита». Мне кажется, что «Зенит» после быстрого гола недооценил соперника и думал, что игра сложится очень легко. При этом мы видели, что если бы не Васютин, когда бил Соболев, то счёт был бы в другую сторону совсем. Так бывает в футболе: не забиваешь ты — забивают тебе. Если мы видели повторы, то игрок «Акрона» Севикян был один в штрафной площади, а игроков «Зенита» было пять.

И этот гол не вытекал из логики событий. Счёт стал 1:1, потом «Зенит» занервничал и «Акрон» не дал шанса сопернику, чтобы забить гол. Ничейный результат по такой игре справедлив, если мы будем считать, что Дзюба ещё не забил пенальти. Если бы Артём забил пенальти, то для «Зенита» это было бы совсем плохо. Мы помним прошлый сезон, когда «Зенит» дома проиграл «Акрону» в первом круге. «Акрон» — какая-то заколдованная команда для «Зенита», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
