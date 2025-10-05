Джордан Пикфорд стал вторым вратарём в истории АПЛ с 300 и более матчами за одну команду

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд вышел на поле в стартовом составе своей команды на матч с «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ сезона-2025/2026, эта игра станет для него 300 в лиге за «ирисок», сообщает статистический портал OptaJoe в социальной сети X.

Пикфорд станет лишь вторым английским вратарём в истории с 300 сыгранными матчами за один клуб АПЛ после Дэвида Симэна, проведшего 325 игр за «Арсенал».

31-летний Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за команду в шести матчах АПЛ, в которых пропустил шесть голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт действует до 2027 года.