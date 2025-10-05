Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Джордан Пикфорд стал вторым вратарём в истории АПЛ с 300 и более матчами за одну команду

Джордан Пикфорд стал вторым вратарём в истории АПЛ с 300 и более матчами за одну команду
Комментарии

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд вышел на поле в стартовом составе своей команды на матч с «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ сезона-2025/2026, эта игра станет для него 300 в лиге за «ирисок», сообщает статистический портал OptaJoe в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
1-й тайм
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

Пикфорд станет лишь вторым английским вратарём в истории с 300 сыгранными матчами за один клуб АПЛ после Дэвида Симэна, проведшего 325 игр за «Арсенал».

31-летний Пикфорд выступает за «Эвертон» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за команду в шести матчах АПЛ, в которых пропустил шесть голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт действует до 2027 года.

