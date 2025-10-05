Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Покинувший «Оренбург» Слишкович: подать в отставку? Нет, так делают только тупые тренеры

Боснийский тренер Владимир Слишкович ответил на призывы болельщиков к своей отставке после поражения «Оренбурга» от «Ростова» (0:1) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После игры пресс-служба команды объявила о расставании со специалистом.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 84'    

— Болельщики предлагают вам подать в отставку. Планируете ли вы это сделать?
— Нет‑нет. Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет.

— Но вы готовы ещё дать что‑то этой команде?
— Не знаю. Я разговаривал с руководством, это останется между нами, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Владимир Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» в качестве главного тренера, а прежде — ассистента испанца Гильермо Абаскаля. «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с семью очками в 11 встречах.

