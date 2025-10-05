Покинувший «Оренбург» Слишкович: подать в отставку? Нет, так делают только тупые тренеры

Боснийский тренер Владимир Слишкович ответил на призывы болельщиков к своей отставке после поражения «Оренбурга» от «Ростова» (0:1) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. После игры пресс-служба команды объявила о расставании со специалистом.

— Болельщики предлагают вам подать в отставку. Планируете ли вы это сделать?

— Нет‑нет. Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое. Но я в отставку — нет.

— Но вы готовы ещё дать что‑то этой команде?

— Не знаю. Я разговаривал с руководством, это останется между нами, — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Владимир Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» в качестве главного тренера, а прежде — ассистента испанца Гильермо Абаскаля. «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с семью очками в 11 встречах.