«Нужно набраться спокойствия». Рафаэль Надаль — о результатах «Реала» в текущем сезоне

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о результатах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне, поддержав главного тренера команды Хаби Алонсо.

«Хаби здесь, он хорошо знает клуб, он молод, у него впечатляющее резюме, сделанное в Германии. Сезон только начался и он выиграл все матчи, кроме одного. Он проиграл в дерби, и это был серьёзный удар, но такое ощущение, что наступил конец света.

На самом деле я полностью уверен, что «Реал» будет бороться до конца. Нужно дать команде поработать, набраться спокойствия. Это важнее, чем концентрироваться на конкретном моменте», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко в восьми матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице, опережая имеющую игру в запасе «Барселону» на два очка.

