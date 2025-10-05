Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Юрист Прокопец рассказал, что Сперцяну может грозить дисквалификация до 10 матчей

Юрист Прокопец рассказал, что Сперцяну может грозить дисквалификация до 10 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист SILA Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян может быть дисквалифицирован на срок до 10 матчей в Мир РПЛ, если Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) докажет, что футболист допустил расистские высказывания в адрес защитника «Ахмата» Усмана Ндонга во время очного матча команд в 11-м туре соревнования.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

— Мы видели, что на поле была стычка с участием футболистов. В том, что явилось её причиной, у каждой стороны своё мнение. Теперь КДК РФС должен будет найти доказательства, был ли расизм. Возможно, будет привлечена экспертиза со стороны, чтобы прочитать по губам слова футболистов. Может быть, кто‑то из других игроков слышал высказывания Сперцяна. Также важно понимать, какую запись сделал «Ахмат» в протоколе матча, что написал судья, по какой причине удалил Ндонга.

– Что грозит Сперцяну, если КДК сможет доказать оскорбительное выражение?
– Дисквалификация на срок до 10 матчей и денежный штраф по статье о дискриминации и расизме. Но для вынесения решения КДК недостаточно только слов пострадавшего футболиста, кто‑то должен подтвердить эти высказывания. К примеру, Сперцян достаточно аргументированно высказал свою точку зрения, последовательно объяснив, что, по его версии, произошло в этом конфликте.

– УЕФА или ФИФА могут вмешаться?
– Нет. Решение по внутрироссийским соревнованиям выносит КДК РФС, — сказал Прокопец «Матч ТВ».

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

