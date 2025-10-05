Спортивный директор «Спартака» Кахигао поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, который состоится сегодня, 5 октября.

«Надеюсь, «Спартак» хорошо сыграет в дерби. Посмотрим, как это получится», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: