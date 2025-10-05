Спортивный директор «Спартака» Кахигао поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился ожиданиями от матча 11-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и ЦСКА, который состоится сегодня, 5 октября.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Надеюсь, «Спартак» хорошо сыграет в дерби. Посмотрим, как это получится», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.
Самые титулованные футбольные клубы России:
