Андреев: отставка Слишковича из «Оренбурга» назрела — нет ни качества, ни результата

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об уходе из клуба боснийского главного тренера Владимира Слишковича. О расставании со специалистом пресс-служба клуба объявила в воскресенье, 5 октября.

«Своевременное ли увольнение Слишковича, покажет окончание сезона. А то, что отставка назрела, — конечно, да. Виной всему результаты и качество игры, а так как нет ни того, ни другого, наверное, нужны какие-то перемены.

Подводя итог его работы в «Оренбурге», мерило всему результат. В прошлом сезоне «Оренбург» вылетел, но команду справедливо оставили. А сейчас результат и качество вы видите, поэтому и назрел вопрос со сменой тренера», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.