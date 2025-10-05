Надаль: Мбаппе пришёл в «Реал», будучи уверенным, что он лучший в мире. Он не ошибался

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением об игре нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе после перехода в команду.

«Когда Килиан только перешёл, мы знали, что получаем. Килиан подписал свой контракт, будучи уверенным, что он лучший в мире, и он отлично начал сезон, доказав, что он не ошибался, считая себя лучшим в мире. Я уверен, что он будет продолжать бороться за это, а у него за спиной будет отличная команда. Я особенно рад, что у него всё получилось, потому что знаю, что он был взволнован», — приводит слова Надаля Mundo Deportivo.

26-летний Мбаппе перешёл в «Реал» на правах свободного агента из «ПСЖ» летом 2024 года. В нынешнем сезоне на счету нападающего 14 голов и две голевые передачи в 10 матчах во всех турнирах.