ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Пари НН»: Сааведра не реализовал пенальти, но успел на добивание на 55-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сергей Карасёв из Москвы. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Сочи». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

На 55-й минуте капитан «Сочи» Игнасио Сааведра не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.Ранее, на 35-й минуте, новичок «Сочи» Владимир Ильин открыл счёт в матче. На 48-й минуте легионер нижегородцев Хуан Босельи сравнял счёт прямым ударом со штрафного.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 10 туров сезона-2025/2026 «Сочи» и «Пари НН» занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке с шестью набранными очками. «Сочи» занимает 16-е место в чемпионате. У команды всего два очка после завершения трети сезона.

Комментарии
