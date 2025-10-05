«Сочи» одолел «Пари НН» в 11-м туре и одержал первую победу в РПЛ

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 35-й минуте новичок «Сочи» Владимир Ильин забил дебютный гол за новый клуб и открыл счёт в матче. На 48-й минуте легионер нижегородцев Хуан Босельи сравнял счёт прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте капитан «Сочи» Игнасио Сааведра не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

«Пари НН» и «Сочи» занимают два последних места в РПЛ после 11 матчей и располагаются в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками находятся на 15-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина, одержав первую победу в сезоне, довели число очков до пяти, но остались на последнем месте.