Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Пари НН, результат матча 5 октября 2025, счёт 2:1, 11-й тур РПЛ 2025/2026

«Сочи» одолел «Пари НН» в 11-м туре и одержал первую победу в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

На 35-й минуте новичок «Сочи» Владимир Ильин забил дебютный гол за новый клуб и открыл счёт в матче. На 48-й минуте легионер нижегородцев Хуан Босельи сравнял счёт прямым ударом со штрафного. На 55-й минуте капитан «Сочи» Игнасио Сааведра не реализовал пенальти, но первым сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

«Пари НН» и «Сочи» занимают два последних места в РПЛ после 11 матчей и располагаются в зоне прямого вылета. Нижегородцы с шестью очками находятся на 15-й строчке. Подопечные Игоря Осинькина, одержав первую победу в сезоне, довели число очков до пяти, но остались на последнем месте.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Есть первая победа «Сочи» в РПЛ! Но у «Пари НН» будут вопросы по судейству. LIVE
Live
Есть первая победа «Сочи» в РПЛ! Но у «Пари НН» будут вопросы по судейству. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android