Килиан Мбаппе планирует сыграть за сборную Франции, несмотря на травму. «Реал» против

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отправится на сбор национальной команды в октябре, несмотря на полученную травму в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1). Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе усугубил травму правой лодыжки, однако всё равно планирует явиться в расположение сборной 6 октября. Отмечается, что руководство «Реала» хотело бы, чтобы Килиан остался в Мадриде.

Сборной Франции предстоит провести два матча европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 10 октября французы сыграют с Азербайджаном дома, а 13 октября с Исландией на выезде.