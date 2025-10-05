Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе планирует сыграть за сборную Франции, несмотря на травму. «Реал» против

Килиан Мбаппе планирует сыграть за сборную Франции, несмотря на травму. «Реал» против
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отправится на сбор национальной команды в октябре, несмотря на полученную травму в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:1). Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Мбаппе усугубил травму правой лодыжки, однако всё равно планирует явиться в расположение сборной 6 октября. Отмечается, что руководство «Реала» хотело бы, чтобы Килиан остался в Мадриде.

Сборной Франции предстоит провести два матча европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 10 октября французы сыграют с Азербайджаном дома, а 13 октября с Исландией на выезде.

Материалы по теме
Тренер «Реала» рассказал о травме Мбаппе накануне матчей отбора ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android