Президент «Оренбурга» Волженкин высказался об увольнении Слишковича

Президент футбольного клуба «Оренбург» Кирилл Волженкин прокомментировал уход с поста главного тренера команды боснийца Владимира Слишковича. О расставании со специалистом пресс-служба клуба объявила в воскресенье, 5 октября.

«Я благодарю Владимира Слишковича за время работы в «Оренбурге» и желаю ему успехов в дальнейшей карьере. Он многое дал внутренней структуре клуба, помог наладить рабочие процессы в команде, полностью отдавался тренерской деятельности в «Оренбурге», но, к сожалению, не всё пошло по тому пути, который был запланирован.

Очевидно, что клуб не может быть доволен тем местом, которое занимает после трети чемпионата, изменения назрели, и к следующим матчам команду будет готовить другой специалист. В «Оренбурге» собраны хорошие футболисты, я уверен, что команда должна занимать более высокое место. Сейчас в чемпионате начинается пауза, в скором времени мы планируем объявить имя нового главного тренера команды», – приводит слова Волженкина Metaratings.

Владимир Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года. Ранее специалист работал в московском «Спартаке» в качестве главного тренера, а прежде — ассистента испанца Гильермо Абаскаля. «Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с семью очками в 11 встречах.