Гендиректор ЦСКА Бабаев: главное в дерби со «Спартаком» — без скандалов, судье — терпения

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем дерби между армейцами и московским «Спартаком». в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Надеюсь, игра будет с положительным для нас результатом. Главное, чтобы без скандалов и травм. В первую очередь, без судейских скандалов, судье — терпения. Дерби — значимая игра для ЦСКА», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке в РПЛ.