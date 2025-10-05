Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гендиректор ЦСКА Бабаев: главное в дерби со «Спартаком» — без скандалов, судье — терпения

Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о предстоящем дерби между армейцами и московским «Спартаком». в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, игра будет с положительным для нас результатом. Главное, чтобы без скандалов и травм. В первую очередь, без судейских скандалов, судье — терпения. Дерби — значимая игра для ЦСКА», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 10 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке в РПЛ.

