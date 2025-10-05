РПЛ выпустила заявление по расистскому скандалу со Сперцяном в матче «Краснодар» — «Ахмат»

Российская Премьер-Лига сделала заявление по ситуации вокруг инцидента с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом во время матча 11-го тура чемпионата (2:0).

«Российская Премьер-Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг к другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — гласит заявление РПЛ, имеющееся в распоряжении «Чемпионата».

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Сегодня, 5 октября, «Ахмат» сделал публичное заявление, в котором публично призвал наказать Сперцяна.