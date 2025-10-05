Скидки
Главная Футбол Новости

РПЛ выпустила заявление по расистскому скандалу со Сперцяном в матче «Краснодар» — «Ахмат»

РПЛ выпустила заявление по расистскому скандалу со Сперцяном в матче «Краснодар» — «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Премьер-Лига сделала заявление по ситуации вокруг инцидента с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом во время матча 11-го тура чемпионата (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Российская Премьер-Лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг к другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — гласит заявление РПЛ, имеющееся в распоряжении «Чемпионата».

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму. Сегодня, 5 октября, «Ахмат» сделал публичное заявление, в котором публично призвал наказать Сперцяна.

Новости. Футбол
