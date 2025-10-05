ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ-2025/2026 началась
Поделиться
В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.
В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:54
-
17:51
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:12
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:20
-
15:16