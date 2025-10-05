«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в 7-м туре АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Бруно Гимарайнс открыл счёт на 58-й минуте, Ник Вольтемаде на 84-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре «сороки» 18 октября в гостях сыграют с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Челси».