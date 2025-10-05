Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Ноттингем Форест, результат матча 5 октября 2025, счёт 2:0, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Ньюкасл Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в 7-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Гимарайнс – 58'     2:0 Вольтемаде – 84'    

Бруно Гимарайнс открыл счёт на 58-й минуте, Ник Вольтемаде на 84-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Ноттингем Форест» с пятью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре «сороки» 18 октября в гостях сыграют с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Челси».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
