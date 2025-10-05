ЦСКА — «Спартак»: Мусаев покинул поле из-за травмы на седьмой минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские ЦСКА и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков из Азова. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на седьмой минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев покинул поле из-за травмы. Вместо него на поле появился бразилец Алеррандро. Ранее, на пятой минуте, вингер Кирилл Глебов открыл счёт в матче.

После 10 игр чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке. В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).