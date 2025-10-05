Скидки
ЛОСК Лилль — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Брентфорд — Манчестер Сити, результат матча 5 октября 2025, счёт 0:1, 7-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Гол Холанда помог «Манчестер Сити» победить «Брентфорд»
Комментарии

Завершён матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд (Англия).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'    

Единственный гол в этой встрече забил Эрлинг Холанд на девятой минуте.

После этой игры «Брентфорд» с семью очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Манчестер Сити» с 13 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре «пчёлы» 20 октября сыграют в гостях с «Вест Хэм Юнайтед», «горожане» 18 октября примут на своём поле «Эвертон».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
