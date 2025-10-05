Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА

Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Чистяков сам зафиксировал фол, его звали чисто по географии. Сам фол был, Жедсон подбил левую ногу. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, что это было в штрафной. Решение назначить 11-метровый за фол по неосторожности правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Щербакова болеет за «Спартак», а Трусова — за ЦСКА. Разбираемся в предпочтениях фигуристов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android