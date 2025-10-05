Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Чистяков сам зафиксировал фол, его звали чисто по географии. Сам фол был, Жедсон подбил левую ногу. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, что это было в штрафной. Решение назначить 11-метровый за фол по неосторожности правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.