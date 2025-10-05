Арбитр Федотов оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА
Поделиться
Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Артёма Чистякова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Чистяков сам зафиксировал фол, его звали чисто по географии. Сам фол был, Жедсон подбил левую ногу. Фол очевидный, но в динамике было сложно понять, что это было в штрафной. Решение назначить 11-метровый за фол по неосторожности правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
17:54
-
17:51
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:12
-
16:12
-
16:00
-
15:40
-
15:40
-
15:38
-
15:33
-
15:30
-
15:29
-
15:25
-
15:20
-
15:16