Точилин — о первой победе «Сочи»: с Осинькиным команда обретает себя, но работы много

Российский тренер Александр Точилин высказался после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» обыграл нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. Это победа стала первой в сезоне РПЛ для подопечных Игоря Осинькина.

«Играли два аутсайдера, для «Сочи» победа над «Пари НН» была очень важна с точки зрения психологии. Понятно, что по большому счёту в турнирной таблице для них ничего не изменилось, но, возможно, первая победа даст уверенность и ощущение, что не всё так безнадёжно. А говоря про качество игры, понятно, почему эти команды находятся в зоне вылета.

«Сочи» уже обретает себя с Осинькиным. Другой вопрос — как это скажется на наборе очков, нужно побеждать в других играх. Но даже с «Пари НН» прослеживались проблемы, поэтому у Осинькина много работы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.