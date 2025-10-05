Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Точилин — о первой победе «Сочи»: с Осинькиным команда обретает себя, но работы много

Точилин — о первой победе «Сочи»: с Осинькиным команда обретает себя, но работы много
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Точилин высказался после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» обыграл нижегородский «Пари НН» со счётом 2:1. Это победа стала первой в сезоне РПЛ для подопечных Игоря Осинькина.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

«Играли два аутсайдера, для «Сочи» победа над «Пари НН» была очень важна с точки зрения психологии. Понятно, что по большому счёту в турнирной таблице для них ничего не изменилось, но, возможно, первая победа даст уверенность и ощущение, что не всё так безнадёжно. А говоря про качество игры, понятно, почему эти команды находятся в зоне вылета.

«Сочи» уже обретает себя с Осинькиным. Другой вопрос — как это скажется на наборе очков, нужно побеждать в других играх. Но даже с «Пари НН» прослеживались проблемы, поэтому у Осинькина много работы», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Сочи» смог — первая победа сезона в яркой битве аутсайдеров! Но к Карасёву будут вопросы?
«Сочи» смог — первая победа сезона в яркой битве аутсайдеров! Но к Карасёву будут вопросы?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android